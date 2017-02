CMC Markets Academy: Trading lernen in spannenden Zeiten

Die Anlegerwoche startet mit einem US-Feiertag, dennoch sorgt der neue US-Präsident Trump für Schlagzeilen. An den Märkten werden diese begierig aufgenommen. Derweil sorgen auch die zahlreichen Quartalsberichte für Furore. Verbessern Sie mit unserem Premium-Partner CMC Markets Ihr Rüstzeug für die Finanzmärkte in kostenlosen Webinaren. In dieser Woche stehen dabei drei spannende Veranstaltungen auf der Agenda.

Montag, 20. Februar

18:00 Uhr

CMC Total Return: Makro-Trading-Highlights der Woche (Feingold Research)

Wirtschaft, Zinsen und Notenbanken sind nur einige Highlights, die Feingold Research in diesem Webinar näher unter die Lupe nimmt. Sie bestimmen den generellen Trend an den Märkten und mit ihrer Hilfe lassen sich Anlagechancen u.a. bei Rohstoffen und Währungen aufspüren.

Den vollständigen Artikel lesen ...