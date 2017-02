NEW YORK (IT-Times) - Automatisch verschwindende Fotos und Videos sind das Markenzeichen von Snapchat. Doch das soll nicht alles bleiben: Snap will in der Zukunft auch mit Hardware überzeugen. Hunderte Hardware-Ingenieure hat der Social Media-Konzern offenbar bereits angeheuert und ein Entwicklungs-Labor...

Den vollständigen Artikel lesen ...