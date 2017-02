Im Zuge der Aufarbeitung der Abgas-Affäre hatte Audi bereits mehrere Manager und Techniker beurlaubt oder entlassen. Jetzt wachsen auch die Zweifel, ob Audi-Chef Rupert Stadler erst im Herbst 2015 informiert wurde.

Audi hat einen Medienbericht zufolge am Freitag vier Ingenieure fristlos entlassen. Nach Informationen des "Handelsblatts" sollen die vier in leitenden Funktionen mit der Dieseltechnologie des Konzerns tätig gewesen sein. Unter ihnen soll sich auch Ulrich Weiß, früherer Leiter der Motorenentwicklung befinden. Besonders pikant: Noch am vergangenen Mittwoch hatte Weiß Audi-Chef Rupert Stadler vor Gericht schwer belastet.

Weiß wurde von Audi bereits 2015 beurlaubt. Vor dem Arbeitsgericht Stuttgart hatte der Ingenieur auf Weiterbeschäftigung geklagt. Laut dem Bericht ...

