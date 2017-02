London - Dank einer bahnbrechenden Innovation aus dem Fintechbereich können Privatanleger in Deutschland jetzt ähnliche Performance wie Hedgefonds generieren. Das ist möglich, dank einer neuen Art zu investieren, die sich "Social Trading" nennt.

Was ist Social Trading?

Social Trading, auch "Copy Trading" genannt, ist die Zusammenführung von sozialen Medien und dem Wertpapierhandel. Auf Social-Trading-Plattformen können Anleger die Strategien und die Performance anderer Anleger verfolgen und dank integrierter Handelsplattform voll automatisiert kopieren. Somit können Kleinanleger die Handelsstrategien und die Performance von erfolgreichen Händlern replizieren, ohne selbst zusätzliche Handelsentscheidungen treffen zu müssen.

Ein wichtiger Aspekt von Social-Trading-Plattformen, der von den sozialen Medien genommen wurde, ist, dass man mit den Händlern, die man verfolgt, auch kommunizieren kann. Dass hilft einem dabei die Handelsstrategie des Anlegers näher kennenzulernen und um des Anlegers Handelsentscheidungen besser zu verstehen. Das erleichtert einem dann die Aussuche der Trader, die man kopieren will. Wichtig ist beim Social Trading immer, dass man nicht nur einen Trader kopiert, sondern eine grössere Anzahl an Trader um so sein Anlagerisiko zu minimieren.

Social ...

Den vollständigen Artikel lesen ...