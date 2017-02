Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt gingen am Freitag weiter zurück, so die Analysten von Postbank Research.Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite sei die 10-jährige Bundrendite um 5 Basispunkte auf 0,30% gesunken. Auch 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,47% beziehungsweise -0,82% jeweils deutlich um 5 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe um 3 Basispunkte auf 2,43% nachgegeben. Heute bleibe der US-Rentenmarkt wegen eines Feiertags geschlossen. (20.02.2017/alc/a/a)

