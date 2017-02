Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem leichtem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Gestützt werde die Stimmung von den grundlegend positiven Konjunkturerwartungen, hiess es. Die Vorgaben aus dem US-Freitagshandel waren positiv und auch die asiatischen Börsen legten zu, trotz überraschend schwacher Exportzahlen aus Japan.

Die deutschen Produzentenpreise verbuchten den stärksten Anstieg seit fünf Jahren und befeuerten damit die Erwartung eines Inflationsschubs auch in der Eurozone. Am Nachmittag könnten noch die Daten zum Konsumentenvertrauen in der EU für Impulse sorgen. Wenig Neues wird unterdessen am Berichtstag aus den USA erwartet, wo am 'Presidents Day" die Börsen geschlossen bleiben. Auch das Warten auf konkrete Einzelheiten des von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Steuerprogramms geht weiter, sorgt aber immerhin für die positive Grundstimmung.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.35 Uhr 0,22% höher bei 8'525,05 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten gewinnt 0,51% auf 1'354,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,23% auf 9'330,42 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Plus und vier im Minus.

Gefragt zeigen sich die Valoren der Grossbanken. ...

