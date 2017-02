Zürich - Die Börsen setzten in der letzten Woche ihren Aufwärtstrend mit unvermindertem Tempo fort. Der S&P500 gewann 1.5% und schloss damit die vierte Woche im grünen Bereich ab. Es halfen gute Unternehmenszahlen und starke Makrodaten. So erreicht beispielsweise der Philly Fed Index den höchsten Stand seit 1983.

Ebenfalls gut lief es in Europa, wo der Europe Stoxx 600 und der Dax jeweils 0.8% zulegen konnte. Auch der SMI sieht charttechnisch gut aus und konnte mit einem Wochenplus von 0.6% das bisherige Januarhöchst übertreffen. Insgesamt profitierten die Märkte am Freitag vom Übernahmeversuch Unilever's durch Kraft Heinz, wobei das Vorhaben am Sonntag bereits wieder abgeblasen wurde.

Der Euro konnte sich gegenüber dem USD um 1.06 stabilisieren. Unverändert gesucht bleibt der Schweizer Franken. Im Hinblick auf die Wahlen in Holland und Frankreich dürfte dieser Trend eher noch zunehmen.

An der US-Zinsfront bleibt es erstaunlich ruhig. Angesichts der robusten Wirtschaftszahlen und einer Inflation von 2.3% für die Kernrate im Januar, ist es erstaunlich, dass die Zinsen nicht weiter steigen. Offenbar teilen die Bondhändler den grossen wirtschaftlichen Optimismus, den die Börse aufgrund der neuen Regierung sieht, nicht.

Der Ölpreis bewegt sich unter geringer Volatilität ...

