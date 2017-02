Der permanente Umbau dieses einstigen Rivalen von Siemens in Größe und Produktpalette bringt nur noch ein Drittel des Marktwertes von Siemens gegenüber früheren Vergleichen auf die Börsenwaage: Der jüngste Börsengang von Philips Lighting (Lichttechnik) müsste nach Aussage in der jüngsten Pressekonferenz der letzte dieser Art sein, um endlich zu einem bewertbaren Unternehmen zu werden. Aktueller Schwerpunkt ist die Medizintechnik als wertvollster Teil des Ganzen. 29 Mrd. € Marktwert und ein KGV um 13

(bereinigt) ergeben die Möglichkeit einer Zielsetzung bis

35 €. Der Grund: Der Börsengang brachte einen Barzufluss, der entweder zur Entschuldung eingesetzt wird oder aber als

Kriegskasse. Beides gilt als Option. In Amsterdam vermutet

man, dass Philips eine Akquisition in einem sehr

modernen Elektronik-Segment im Auge hat. Das rechtfertigt eine Erwartungsprämie.



