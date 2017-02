Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordvorlagen der Wall Street treiben am Montag zur Eröffnung auch die Kurse in Europa nach oben. Im frühen Handel gewinnt der DAX 0,6 Prozent auf 11.832 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht etwas weniger stark an, er legt um 0,4 Prozent zu auf 3.321 Punkte - gebremst von Unilever. Trotzdem haben sich auch im Euro-Stoxx-50 die Anläufe auf einen Test der Jahreshochs bei 3.342 Punkten verbessert, nachdem Rücksetzer zuletzt immer wieder zum Einstieg genutzt worden waren.

Einige Händler zweifeln allerdings daran, ob die Märkte die Gewinne im Verlauf halten können. Die US-Börsen bleiben zu Wochenbeginn wegen des "President's Day" geschlossen, so dass der wichtigste Impulsgeber ausbleibt. Daneben findet zu Wochenbeginn das Eurogruppen-Treffen in Brüssel statt - mit weiterem potenziellen Störfeuer für die Märkte. Denn im Blick steht Griechenland. Es geht um den Abschluss der zweiten Überprüfung des dritten Hilfsprogramms und die Freigabe weiterer Hilfen.

Beobachter sind skeptisch, ob sich die Gräben zwischen dem IWF und der EU überbrücken lassen und es zu einer Einigung kommt. Der IWF pocht weiter auf Schuldenerleichterungen - eine Forderung, gegen die sich vor allem Berlin sperrt. Ein Händler glaubt denn auch übergeordnet lediglich an eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung.

Druck auf Unilever nicht so stark wie befürchtet

Unilever fallen um 8,1 Prozent auf 41,18 Euro, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte für Unilever zurückgezogen hat. Damit können sie allerdings noch einen Teil der Gewinne halten. Vor der Offerte hatte der Kurs noch unter 40 Euro gelegen. In der Nahrungsmittelbranche fallen Nestle um 0,5 Prozent. In der Branche der so genannten Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs, zu der Unilever gehört, geben Beiersdorf 1,5 Prozent ab und Henkel 0,8 Prozent. Der Sektorenindex verliert 1,6 Prozent, der Branchenindex der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien gibt um 0,3 Prozent. Alle anderen Branchenindizes notieren im Plus, besonders stark der Index der Telekom-Aktien, der um 1,2 Prozent steigt.

Deutsche Telekom mit US-Entwicklung im Plus erwartet

Deutsche Telekom profitieren von der Entwicklung ihrer Tochter T-Mobile US. Der japanische Softbank-Konzern will laut Medienberichten seine US-Tochter Sprint mit T-Mobile US zusammenführen. Eine Übernahme könnte die Marktstellung von T-Mobile US weiter verbessern. Zuletzt lagen bereits die Kurse von Softbank, T-Mobile US und Sprint alle im Plus, nun ziehen auch Deutsche Telekom an. Der Kurs steigt um 2,4 Prozent.

Gute Zahlen von Covestro - aber Spekulation um Bayer-Ausstieg

Die Geschäftszahlen von Covestro sind nach Einschätzung aus dem Handel besser als erwartet ausgefallen. Die deutlich auf 1,35 Euro je Aktie von 0,70 Euro angehobene Dividende liege ebenfalls über der Erwartung. Hier lag die Prognose bei 1,20 Euro je Anteilsschein. Trotzdem verliert der Kurs 5,1 Prozent auf 68,40 Euro. Als negativ wertet ein Händler erneute Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte.

In der dritten Reihe gewinnen Bertrandt nach ihren Geschäftszahlen 4,6 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 liegen zwar etwas unter den Schätzungen. Aufgrund der Trends Emissionsreduzierung, Elektromobilität und Autonomes Fahren sei die Aktie aber weiterhin kaufenswert, heißt es bei der DZ Bank.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.319,56 0,32 10,75 0,88 Stoxx-50 3.077,51 0,14 4,34 2,22 DAX 11.834,87 0,66 77,85 3,08 MDAX 23.443,50 0,62 143,45 5,65 TecDAX 1.895,06 0,37 6,93 4,60 SDAX 10.092,91 0,30 30,55 6,02 FTSE 7.309,48 0,13 9,52 2,33 CAC 4.886,84 0,40 19,26 0,50 Bund-Future 164,22% -0,21 0,05 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.624,05 0,02 4,28 4,36 S&P-500 2.351,16 0,17 3,94 5,02 Nasdaq-Comp. 5.838,58 0,41 23,68 8,46 Nasdaq-100 5.324,72 0,45 24,08 9,48 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 0,0 1,19 -1,6 5 Jahre 1,90 0,0 1,90 -2,4 7 Jahre 2,22 0,0 2,22 -2,8 10 Jahre 2,42 0,0 2,42 -2,7 30 Jahre 3,02 0,0 3,02 -4,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0621 +0,00% 1,0621 1,0623 +1,0% EUR/JPY 120,0934 -0,07% 120,1780 119,85 -2,3% EUR/CHF 1,0655 +0,03% 1,0651 1,0637 -0,5% EUR/GBP 0,8531 -0,09% 0,8539 1,1697 +0,1% USD/JPY 113,08 -0,04% 113,13 112,82 -3,3% GBP/USD 1,2450 +0,09% 1,2438 1,2425 +0,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,59 53,4 +0,4% 0,19 -2,0% Brent/ICE 56,17 55,81 +0,6% 0,36 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,73 1.235,00 +0,1% +0,73 +7,3% Silber (Spot) 17,98 17,98 +0,0% +0,00 +12,9% Platin (Spot) 1.003,20 1.003,90 -0,1% -0,70 +11,0% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,6% +0,02 +8,7% ===

