Frankfurt (pta013/20.02.2017/10:00) - Im "Standpunkt German Mittelstand"

äußert sich das Team um Ralf Meinerzag regelmäßig zum Markt für

Mittelstands- und Hochzinsanleihen.



Seit dem Antritt des amerikanischen Präsidenten Ende Januar 2017 haben die

Börsen weltweit massive Zugewinne verzeichnen können. Der Markt für

Mittelstandsanleihen stagniert jedoch weiterhin. Das liegt sicherlich auch an

den massiven Unsicherheiten, die von den ehemaligen Emittenten verbreitet

werden. Während bei der Insolvenz der Gebr. Sanders wohl zumindest für die

Anleihegläubiger mit einer Quote zwischen 20 und 30 % gerechnet werden kann,

müssen die Anleihegläubiger der KTG Energie wohl auf alles verzichten. "Im

Insolvenzverfahren der KTG Energie AG hat das Amtsgericht Neuruppin per

Beschluss vom 10. Februar 2017 den Insolvenzplan bestätigt und die fehlende

Zustimmung der Anleihegläubiger ersetzt. Trotz eines klaren Votums der

Anleihegläubiger gegen den Plan wurde damit die weitaus größte

Gläubigergruppe ignoriert - das Gericht folgte insofern der Argumentation der

Eigenverwaltung." (bondguide 14.02.2017) Aus unserer Sicht hat hier wieder ein

Unternehmen mit Hilfe verschiedener Investoren den Notausgang ESUG genutzt, um

sich erfolgreich von seinen Fremdkapital-Belastungen, gleich Anleihegläubiger,

zu entledigen. 50 Millionen Euro werden so einfach mal weggezaubert. In diesem

Zusammenhang werden auch Erinnerungen an die Pleite von Zamek wach. Auch hier

bekamen die Anleihegläubiger nichts, weil Sie ihr Geld an die Holding vergeben

hatten, die rein formal einfach keine Substanz vorzuweisen hatte, nachdem die

Tochtergesellschaften das einzig noch werthaltige Asset, das Grundstück in

Düsseldorf, erfolgreich in ihre eigene Masse zurück geklagt hatten. Ein solch

"genialer Schachzug" wurde auch bei der KTG Energie angewandt: "Die neuen Chefs

meldeten auch für die KTG Energie Insolvenz an. Für die Holding, nicht aber für

die rund 20 Tochterunternehmen, die das Biogas produzieren. Diese sind ja dank

der festen Einspeisevergütungen profitabel. Die Holding, so argumentierten die

Anwälte, war durch die Insolvenz der Mutter KTG Agrar selbst so in finanzielle

Bedrängnis gekommen, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte: Die

Auszahlungen an die Anleihegläubiger und die Zwischenfinanzierung für die

Biogas-Töchter." (Handelsblatt vom 09.02.2017)



Wer traut sich?

In dieser Gemengelage versucht nun erneut eine Modeproduzent seine Anleihe zu

prolongieren: Der Hemdenproduzent Eterna. "Der Markt für Mittelstandsanleihen

gilt zwar vielen als tot, aber nicht alle Unternehmen ficht diese Auffassung an.

Der Hemden- und Blusenhersteller Eterna bietet nun als Teil der Refinanzierung

einer Alt-Anleihe eine neue Schuldverschreibung an, die mit einem Volumen von 25

Millionen Euro sogar verhältnismäßig groß ausfallen soll. Sie deckt

zwar weniger als das halbe Volumen der Anfang Oktober fälligen, mit 8 Prozent

verzinsten Anleihe ab, der Rest von rund 28 Millionen Euro soll indes aus einem

Schuldscheindarlehen im Umfang von 33 Millionen Euro kommen. Dieses laufe bei

einem Zinssatz von 4,75 Prozent über dem Zinssatz 3-Monats Euribor (aktuell also

4,42 Prozent) bis zum Jahr 2021 und sei 'mit einer deutschen Geschäftsbank mit

Investment Grade Rating vereinbart'". (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom

09.02.2017)



In dem von uns beschriebenen Umfeld am Anfang des Jahres 2017, kann es durchaus

mutig genannt werden, eine Anleihe über 25 Millionen Euro platzieren zu wollen.

Insbesondere kommt auch das Schuldscheindarlehen nur zur Auszahlung, wenn die

Anleihe vollumfänglich platziert worden ist. Mutig ist das Unterfangen auch aus

einem anderen Grund. Die Eigenkapitalquote liegt bei unter 10%. Damit käme im

betriebswirtschaftlichen definierten Finanzierungsmix im Normalfalle keine

weitere oder erneute Fremdkapitalaufnahme in Frage, sondern es müsste eigentlich

eine Eigenkapitalerhöhung durch Einlagen oder vom Kapitalmarkt angestrebt

werden.



Die Situation am Markt für Mittelstandanleihen ist am Anfang des Jahres 2017

noch immer stark von Unsicherheiten geprägt. Solange die Pleiten des vergangenen

Jahres nicht seriös zusammen mit den Anleihegläubigern verarbeitet worden sind,

wird es schwer fallen, Neuplatzierungen vorzunehmen.



