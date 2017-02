Bad Nauheim - Allianz-Aktie im Auge behalten - Aktienanalyse Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) erzielte 2016 ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...