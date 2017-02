Stuttgart - Ein überraschend deutlicher Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat am Mittwoch vorübergehend die Anleihemärkte unter Druck gesetzt und den Dollar getrieben, so die Börse Stuttgart.Direkt nach Veröffentlichung der Daten hätten Marktteilnehmer die Wahrscheinlichkeit einer US-Leitzinserhöhung im März mit 42 beziffert. Vor den Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Dienstag zur Notwendigkeit von weiteren US-Leitzinsanhebungen habe der Wert noch bei 30 gelegen.

