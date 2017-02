Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Türkischen Lira (TRY) befindet nach dem Doppelhoch um 4,17 TRY schon seit drei Wochen in einer fallenden Tendenz. Dadurch baut das Währungspaar den steilen Anstieg der letzten Monate ab und könnte dabei zur langfristig ansteigenden Trendgerade zurückkehren.

Nach dem doppelten Hoch im Januar bei 4,179 und 4,173 TRY leitete der Wechselkurs von Euro in Türkischen Lira seine seitdem bestehende Abwärtsbewegung ein und tendiert seitdem in der dritten Woche nach unten. Anzeichen der weiter fallenden Tendenz waren das Unterschreiten der aktuell bei 3,983 TRY verlaufenden, kurzfristig richtungsweisenden 20-Tage-Linie und des letzten Zwischentiefs bei 3,947 TRY. Das verstärkte die nach dem vorherigen Anstieg nun konsolidierende Tendenz, deren Ziel die langfristig steigende Trendgerade ...

