Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu rechnet nicht mit einem neuen Wahlkampf-Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. "Er wird lieber zuhause bleiben", sagte Mutlu gegenüber "Bild".

Die Bundeskanzlerin werde ihn wohl nicht nochmal nach Berlin einladen, deshalb wäre es "eine zu große Schmach für ihn, dann nach Deutschland zu kommen, ohne einen solchen Termin bei Frau Merkel", so Mutlu. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hatte bei einer Veranstaltung in Oberhausen am Wochenende indirekt einen Wahlkampf-Besuch Erdogans in Deutschland angekündigt.