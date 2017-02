Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) bewegte sich am Freitagmorgen im Bereich der 20.620/590 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Am Morgen seien die Notierungen zunächst wieder abgebröckelt. Der Dow sei unter die 20.600 Punkte gerutscht und habe sich am Nachmittag erst bei 20.527 Punkten stabilisieren können.

