FXStreet - Der Start in die neue Woche beginnt recht verhalten, da die US Märkte wegen einem Feiertag geschlossen bleiben und der Wirtschaftskalender nichts zu bieten hat. An den Aktienmärkten ist die Stimmung gut, da bereits die asiatischen Aktien leicht zulegen und die europäischen Märkte mit einem positiven Gap starteten. Der EUR/USD beschränkt sich seit der Eröffnung auf eine 30 Pips Range über dem 1,0605 Tief vom letzten Freitag, während die PPI Ergebnisse Deutschlands besser als erwartet ...

