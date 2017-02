KÖLN (dpa-AFX) - Die Bayer -Tochter Covestro hat die Prognose für das laufende Jahr etwas konkretisiert. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte auf dem Niveau des Vorjahres oder darüber liegen, sagte Konzernchef Patrick Thomas am Montag in Köln bei der Bilanzvorlage. Im vergangenen Jahr war der operative Gewinn trotz sinkender Verkaufspreise um 22,7 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro in die Höhe geschnellt. Covestro profitierte dabei von einer hohen Auslastung. Für das erste Quartal sei beim Ebitda im Jahresvergleich eine deutliche Steigerung zu erwarten, erklärte Thomas.

Der Kunststoffspezialist mit weltweit knapp 15 600 Mitarbeitern war vor dem Börsengang im Herbst 2015 als Bayer MaterialScience bekannt. Die Materialien werden etwa in der Auto-, Bau- und in der Elektroindustrie verwendet./jha/fbr

ISIN DE000BAY0017 DE0006062144

