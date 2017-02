Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz blickt auf ein erfolgreiches 2016

zurück. Davon profitierten auch Schweizer Hersteller von hochwertigen

Lebensmitteln, die über Lidl fast 3000 Tonnen ihrer Produkte in

Europa verkaufen konnten. Zudem schuf der Discounter in der Schweiz

2016 rund 300 neue Arbeitsplätze. Darüber hinaus bekräftige Lidl mit

verschiedenen Massnahmen seinen Anspruch, der führende nachhaltige

Discounter der Schweiz zu sein.



Lidl schafft für Schweizer Lebensmittelproduzenten Absatzmärkte in

Europa. Denn der Discounter betreibt in 26 Ländern mehr als 10'000

Filialen. Über dieses starke Vertriebsnetz werden Schweizer

Qualitätsprodukte nach ganz Europa verkauft. 2016 konnte Lidl Schweiz

die Exporte erneut steigern. Obwohl der Schweizer Franken nach wie

vor hoch bewertet ist, wurden knapp 240 Tonnen also rund 9% mehr als

im Jahr zuvor ins Ausland geliefert - total waren es rund 2'950

Tonnen. Von diesen Exportanstrengungen profitierten 14 Schweizer

Produzenten.



Mit 1'576 Tonnen machte Käse den grössten Teil der exportierten

Lebensmittel aus. Aber auch Rösti, Fertigsaucen, Trockenfleisch und

Süssgebäcke wurden als Lidl-Eigenmarken exportiert. Die Schweizer

Produkte gingen in 21 europäische Länder. Dabei war Deutschland

erneut mit Abstand der grösste Abnehmer: 2'148 Tonnen überquerten die

Grenze zu unserem nördlichen Nachbarn. Dazu Reto Ruch,

Geschäftsleitung Einkauf bei Lidl Schweiz: "Erstklassige Schweizer

Lebensmittel sind in den europäischen Lidl-Filialen sehr beliebt. Wir

freuen uns, dass wir unseren Schweizer Lieferanten auch dieses Jahr

zusätzliche Absatzkanäle öffnen konnten."



290 neue Arbeitsplätze geschaffen



Der Zuwachs an Arbeitsplätzen widerspiegelt ebenfalls, dass Lidl

in der Schweiz weiterhin am Expandieren ist - trotz der

herausfordernden wirtschaftlichen Situation. So hat der Discounter

Ende Jahr 3'120 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind 290 resp. rund 10%

mehr als ein Jahr zuvor. Überdies haben 35 junge Menschen bei Lidl

eine Berufslehre absolviert.



Lidl Schweiz investierte im vergangenen Jahr rund 80 Mio. Franken

in den Ausbau und die Erweiterung der Filialen. Die Mittel flossen im

Wesentlichen in die Modernisierung der Filialen und Neueröffnungen.



Nachhaltiges Handeln weiter gefördert



Umweltbewusstsein wird bei Lidl grossgeschrieben. Auf dem Weg zum

nachhaltigsten Discounter der Schweiz realisierte Lidl auch 2016

verschiedene konkrete Massnahmen. So wurde im Mai 2016 in Winterthur

der erste Lidl Future-Store eröffnet. Sein einzigartiges

Energiekonzept, das im Vergleich zu einer bisherigen Standardfiliale

50% Strom spart, gilt künftig für alle neuen Filialen. Unter anderem

versorgt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach die Filiale mit

nachhaltigem Strom. Ausserdem steht den Kunden, wie bei elf weiteren

Filialen, eine E-Tankstelle zur Verfügung, wo sie ihre

Elektrofahrzeuge gratis laden können. Alles in allem gelingt es Lidl

Schweiz seit drei Jahren, seine CO2-Emissionen kontinuierlich zu

reduzieren - trotz gesteigerter Geschäftstätigkeit.



Zum Kapitel «Umweltbewusstsein» gehören zudem die Erweiterung des

Fleischangebots um Bio-Weiderind aus besonders naturnaher Tierhaltung

sowie die Regelung, dass auch Importpoulet den hohen Schweizer

Tierschutzstandards entsprechen muss. So können die Konsumenten bei

Lidl hochwertiges Fleisch bedenkenlos einkaufen und gleichzeitig von

günstigen Preisen profitieren.



