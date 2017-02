Das westaustralische Lithiumunternehmen Neometals Ltd. (ASX: NMT; WKN: A12G4J; ISIN: AU000000NMT1) hat nicht nur sein Hauptprojekt Mt. Marion zur Produktion geführt, sondern beschäftigt sich auch abseits des Mainstreams mit innovativen Lösungen. So hat das Unternehmen in letzter Zeit mit einem Kooperationspartner ein Recyclingverfahren für Kobalt entwickelt. Dies ist insofern von Bedeutung, da für den am Batteriemarkt benötigten Rohstoff Kobalt am Markt hohe Angebotsdefizite erwartet werden. Heute teilte das Unternehmen seinen Aktionären mit, dass man für das geplante Verfahren eine Wirtschaftlichkeitsvorschau erhalten hat. Vorbereitet wurde diese in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft Urban Mining Pty Ltd in der kanadischen Werkshalle. Hier wurde aus alten Handys und Laptops und ähnlichen Geräten ein Recyclingstest von 100kg Rohmaterial vorgenommen, der lt. Studie für eine Modellanlage folgende Ergebnisse erzielte: Abb...

Den vollständigen Artikel lesen ...