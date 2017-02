LONDON (dpa-AFX) - Investments in den deutschen Aktienmarkt sind nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan ein gutes Mittel, um sich gegen politische Risiken in Frankreich abzusichern. Laut dem JPMorgan-Marktstrategen Mislav Matejka ist ein sogenannter Pair Trade überlegenswert, bei dem auf den deutschen Leitindex Dax gesetzt und gegen den französischen Leitindex CAC 40 gewettet wird.

In Frankreich geht es vor der Präsidentschaftswahl am 23. April (erster Wahlgang) und am 7. Mai (Stichwahl) heiß her. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen fährt eine scharfe Kampagne gegen die EU. Sie fordert ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der Staatengemeinschaft.

Marktstratege Matejka beurteilt den deutschen Aktienmarkt weiterhin positiv. Dieser profitiere von der Aussicht auf steigende Zinsen und der damit verbundenen Sektor-Rotation der Investoren (Reflation Trade), schrieb der Experte. So sei die Branchenzusammensetzung des deutschen Leitindex Dax im Vergleich zu anderen Indizes besonders zyklisch. Zudem bestehe trotz des jüngsten Höhenflugs kein Grund für eine zwangsläufig größere Kurskorrektur. Rückenwind könnte ferner ein sich weiter abschwächender Euro liefern. Auch die Bewertung spreche für den Dax. Er sei auf Basis der Unternehmensgewinne vergleichsweise günstig bewertet und gerade im Vergleich zu Bundesanleihen attraktiv./mis/edh/she

ISIN DE0008469008 FR0003500008

