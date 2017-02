DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - die "7,75%-ETERNA-Anleihe" - 7,75%-ETERNA-Anleihe wird als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingestuftDow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta016/20.02.2017/11:00) - In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur

7,75%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH (WKN A2E4XE) kommt die KFM Deutsche

Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die geplante Anleihe als "attraktiv" (4 von 5

möglichen Sternen) einzustufen.



ETERNA entwickelt, produziert und vertreibt Hemden und Blusen mit einer

besonderen Kompetenz bei bügelfreien Stoffen. Die Ursprünge reichen bis in das

Jahr 1863 - ETERNA blickt auf über 150 Jahre Erfahrung zurück.



Das Unternehmen hat im Bereich Herren-Hemden eine marktführende Stellung im

deutschsprachigen Raum. Jährlich werden etwa 4 Mio. Hemden und Blusen verkauft.

Davon werden ca. 40% in der eigenen, vollausgelasteten Fertigungsstätte in der

Slowakei produziert. Der Vertrieb erfolgt sowohl über den Großhandel als

auch in zunehmendem Maße über andere Vertriebskanäle wie eigene Stores und

das Online-Geschäft.



ETERNA verfolgt eine Ein-Marken-Strategie und profitiert davon, dass das

Marketing allein auf die Marke ETERNA fokussiert wird. Seit 2015 tritt ETERNA

mit einer völlig neu gestalteten Markenkommunikation inklusive neuem Logo,

Labeling und neuer Bildsprache auf. Der Marken-Relaunch stellt dabei die

Kernkompetenz der Marke - nämlich Hemden und Blusen - deutlich stärker in den

Mittelpunkt.



Weitere Marktanteilsgewinne und Umsatzzuwächse im Jahr 2016

Trotz des anhaltend herausfordernden Branchenumfeldes ist es der ETERNA auf

Basis vorläufiger Zahlen gelungen, den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 4,2% auf

106,7 Mio. Euro zu steigern. Die Erlöse im Inland wurden überproportional um

5,2% gesteigert. Aufgrund des Wachstums über dem Marktdurchschnitt wurden

weitere Marktanteile gewonnen. Das Auslandsgeschäft konnte nach Angaben des

Unternehmens trotz der Herausforderungen in Folge der Russlandkrise und des

BREXIT gesteigert werden.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag in den ersten

neun Monaten 2016 bei 7,2 Mio. EUR (Vj. 7,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer im

Branchenvergleich immer noch hohen EBITDA-Marge von 9,6% (Vj. 10,5%). Das

vorläufige EBITDA für das Gesamtjahr 2016 wurde bisher nicht veröffentlicht.

Aufgrund des starken Umsatzverlaufes im Q4 2016 ist jedoch von einer

EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau von über 11,0% (Vj. 11,4%) auszugehen.



Nachhaltig hoher operativer Cashflow und kontinuierliche Entschuldung

Das Unternehmen hat seit Ende 2012 - trotz hoher Verzinsung der in 2012

emittierten 8,00%-Anleihe und ohne Vernachlässigung laufender Investitionen in

eigene Stores und in den Marken-Relaunch - die Nettoverschuldung von 58,2 Mio.

Euro auf 50,9 Mio. Euro zum 31.12.2015 abgebaut. Die eterna Mode Holding GmbH

plant die Nettoverschuldung auch in 2016 um weitere etwa 1,0 Mio. Euro auf unter

50,0 Mio. Euro zu reduzieren und setzt damit die kontinuierliche Entschuldung

fort.



Refinanzierungskonzept sieht Schuldscheindarlehen in Verbindung mit Anleihe zu

deutlich reduzierter Zinslast vor

Die ETERNA ist aktuell vollständig über die 8,00%-ETERNA-Anleihe mit Laufzeit

bis Oktober 2017 und einem ausstehenden Volumen von etwa 53,0 Mio. Euro

fremdfinanziert. Das Refinanzierungskonzept für die bestehende Anleihe sieht ein

mit 4,75% über Euribor verzinstes Schuldscheindarlehen mit Laufzeit bis 2021 und

einem Volumen von 33,0 Mio. Euro, die geplante, strukturell nachrangige

ETERNA-Anleihe im Volumen von 25,0 Mio. Euro sowie eine Aufstockung des

wirtschaftlichen Eigenkapitals in Höhe von 1,5 Mio. Euro vor. Hervorzuheben ist,

dass sich hiermit der Finanzierungsmix deutlich verbreitert. Weiterhin ist die

Schuldscheinfähigkeit der Emittentin als Beleg für die Nachhaltigkeit des

Geschäftsmodells von Bankenseite zu werten. Der Gesellschafterbeitrag zeigt die

Werthaltigkeit der Beteiligung aus Sicht des Eigentümers. Wie in strukturierten

Finanzierungen üblich, sind die Finanzierungsbausteine gegenseitig bedingt, d.h.

fehlt ein Baustein, dann kommt die gesamte Refinanzierung nicht zustande. Die

geplante Refinanzierung führt bei ETERNA zu jährlichen Zinseinsparungen von

nahezu 1,0 Mio. Euro, die die weitere Entschuldung des Unternehmens zusätzlich

beschleunigt. Vereinbarte Covenants im Schuldscheindarlehensvertrag stellen die

sukzessive Entschuldung sicher und verbessern so auch indirekt die

Risikoposition der Anleihe-Investoren kontinuierlich.



Geplante ETERNA-Anleihe mit Laufzeit bis Ende 2022

Die geplante Anleihe der eterna Mode Holding GmbH mit einem Volumen von 25 Mio.

Euro ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 03.03.) und

einer Laufzeit bis zum 03.03.2022 ausgestattet. In den Anleihebedingungen sind

vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin ab dem 03.03.2020 zu 101,50%

und ab dem 03.03.2021 zu 100,50% des jeweiligen Nennbetrags vorgesehen.

Zinsanpassungen um 0,5% erfolgen bei Verstößen gegen definierte

Nettoverschuldung / EBITDA-Verhältnisse und dem Unterschreiten einer

Mindest-Zinsdeckung. Die Anleihe ist gegenüber dem geplanten

Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Mio. Euro nachrangig.



Fazit: Attraktive Bewertung aufgrund hoher und stabiler Cashflows sowie

attraktiver Verzinsung

Trotz der bilanziellen Besonderheiten in Form nicht-operativer und

nicht-zahlungswirksamer Abschreibungen auf den Firmenwert, die das bilanzielle

Eigenkapital nach HGB bis einschließlich 2021 reduzieren werden, ist die

nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit der ETERNA durch die aussichtsreiche

Branchenpositionierung gegeben und wird durch die Zinseinsparungen aus der

geplanten Refinanzierung zusätzlich gestärkt.

Aufgrund der hohen und stabilen Cashflows der ETERNA, des weiteren

Wachstumspotenzials trotz des herausfordernden Branchenumfelds und der

attraktiven Verzinsung der Anleihe stufen wir die 7,75%-ETERNA-Anleihe als

"attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) ein.



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und

Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses

Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle

Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im

Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf

den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten

Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet

seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der

Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte

eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Für das Jahr 2016 wird die KFM

Deutsche Mittelstand AG dem Fondsmanagement eine Ausschüttung von 2,17 Euro je

Fondsanteil vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a.

Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds

und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM

Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als

Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung

von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen

Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher

unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze

oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese

ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und

enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht

hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner

keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit

Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals,

verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend

persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und

Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf

diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und

Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an

verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden

sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung

entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in der Anleihe

mit der WKN A1REXA der Emittentin zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels

investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der

Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen

FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher

Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der

Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser

Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und

produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche

produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und

ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der

Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in

L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO

Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO KGaA,

Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen

Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) erhältlich. Für Schäden, die im

Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung

entstehen oder entstanden sind, übernehmen die KFM Deutsche Mittelstand AG und

die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.



