Salzburg (pts018/20.02.2017/11:00) - Eine Bewerbungsrunde nach der anderen und kein Ende in Sicht? Oder keine Bewerbungen am Tisch? Punkten Sie mit Ihrem Unternehmen online und qualifiziertes Personal findet Sie - 8 von 10 Bewerbern suchen bereits online nach einem neuen Job. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen prominent auf sozialen Kanälen, wo Ihre Zielgruppe bereits ist. Hands-on Tipps für die Umsetzung und Best Practises zeigt Mag. Andrea Starzer MBA im Workshop "Externes Personalmarketing" am 3. März 2017 in Anif bei Salzburg. Employer Branding - die Arbeitgebermarke auch online schärfen Als Aushängeschild des Unternehmens ist die Arbeitgebermarke essenziell, um qualifiziertes Personal für das Unternehmen zu begeistern. Der Workshop bietet einen Überblick und Praxisbeispiele zur optimalen Positionierung der eigenen Employer Brand im Internet: - So strahlen Unternehmen online - Content Ideen - ein redaktioneller Fahrplan für HR-Online Marketing - Professioneller Umgang mit Arbeitgeberbewertungen - Erfolgskontrolle Plätze sichern im beliebten HR-Workshop am 3. März 2017 in Salzburg Der Workshop Externes Personalmarketing findet heuer bereits zum 4. Mal statt - diesmal in Salzburg. Beispiele aus dem betrieblichen Umfeld und Fragen werden im Workshop behandelt. . Wann & Wo: 03. März 2017 von 9 Uhr bis 12 Uhr im Hotel Friesacher in Anif bei Salzburg Preis pro TeilnehmerIn: Euro 350,- exkl. MwSt. Interessenten finden Details und Anmeldung auf der Website: http://www.jobshui.com/vortraege-seminare/employer-branding/ Warum JOBshui Consulting der richtige Partner ist? Mag. Andrea Starzer MBA ist seit über 20 Jahren im Personalmanagement Bereich tätig und kennt Personalanliegen von allen Seiten. Durch die Kooperation mit PromoMasters Online Marketing kommt so auch die Arbeitsgebermarke Online ins richtige Licht. PromoMasters Online Marketing ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO- & SEA-Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel. Über JOBshui JOBshui Salzburg unter der Leitung von Mag. Andrea Starzer bietet neben klassischer Personalberatung, Projektbetreuung und Coaching im Bereich Employer Branding und Personalmarketing im Web 2.0 sowie Social Recruiting. JOBshui Personalberatung und Personalmanagement ist Ihr Spezialist im Human Resources Consulting, Beratung und Coaching. Auch im Karrierecoaching ist JOBshui Ihr idealer Ansprechpartner. (Ende) Aussender: JOBshui Employer Branding und Personalberatung Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA Tel.: +43 6246 76286-0 E-Mail: office@jobshui.com Website: www.jobshui.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170220018

February 20, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)