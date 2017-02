Mit seiner Risikokapital-Sparte investiert der US-Börsenbetreiber CME in das deutsche Fintech-Unternehmen Crosslend. CME ist nicht der erste Investor, der sich an dem Berliner Unternehmen beteiligt.

Erstmals hat CME Ventures, die Risikokapital-Sparte des in Chicago ansässigen Börsenbetreibers CME Group Inc., in ein Unternehmen auf dem europäischen Kontinent investiert. Die Wahl fiel dabei auf das Berliner Fintech-Unternehmen Crosslend.

Das Geschäftsmodell von Crosslend besteht in der Verbriefung von Darlehen auf Einzelbasis. Diese in Anleihen verbrieften Kredite können sowohl von privaten als auch von institutionellen Anlegern über die Plattform des Startups gezeichnet werden. Profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...