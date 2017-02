Paris - Dank grüner Ampeln für die Börsen in den USA und Asien haben am Montag auch Europas Aktienmärkte wieder etwas Fahrt aufgenommen. Insgesamt dürfte der Wochenauftakt aber eher ruhig verlaufen, die Auftaktgewinne bröckelten bereits leicht ab. An diesem Tag gibt es nur wenig wichtige Unternehmensnachrichten, Konjunkturdaten sind ebenfalls Mangelware und die Wall Street bleibt wegen des Feiertags "Washington's Birthday" geschlossen.

Für den EuroStoxx 50 ging es am späteren Vormittag um 0,22 Prozent auf 3'315,94 Punkte nach oben. In Frankreich stieg der Pariser CAC-40 zuletzt nur noch um 0,12 Prozent auf 4'873,66 Punkte. In Grossbritannien gab der FTSE 100 seine Gewinne wieder komplett ab und trat mit minus 0,01 Prozent bei 7'298,77 Punkten auf der Stelle.

Branchenweit betrachtet waren Telekomaktien besonders gefragt, während ...

