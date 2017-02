Die kurzfristig entscheidenden Charthürden, deren Überwinden der Aktie wieder ordentlich Spielraum nach oben eröffnen würde, sind nah. Das Dumme ist: Die Unterstützungen, deren Bruch Daimler deutlich unter Druck setzen würden, sind es auch. Auf den Wochenstart kommt es also an. Die bullishe Seite muss zusehen, dass sie Zeichen setzt, ansonsten wird sich die Aktie erneut nach unten orientieren.

Die Frage ist, was eines der beiden Lager motivieren würde, jetzt anzugreifen. Daimler (ISIN DE0007100000) hat den ganzen Monat über kaum Bewegung gezeigt. Denn die aktuellsten Bilanzdaten liegen auf dem Tisch, neue Daten, die das erste, laufende Quartal beleuchten, stehen erst Ende April an. Und bei kursbeeinflussenden Aspekten wie der Euro/US-Dollar-Entwicklung oder der Frage nach Einfuhrsteuern oder Strafzöllen in die USA tut sich ...

