Essen - Am Freitag konnten die Kurse von Bunds und US-Treasuries deutlich zulegen, so die Analysten der National-Bank AG.Die politische Unsicherheit vor allem im Euroraum treibe die Investoren wieder in die vermeintlich sicheren Rentenmärkte. Immerhin dürften nach dem Wochenende in Italien keine baldigen Neuwahlen drohen. Der Rücktritt Matteo Renzis von seinem Parteiamt dürfte zumindest ein kurzfristiges Machtvakuum hinterlassen, das es zu füllen gelte. Dort werde man sich also vorerst mit innerparteilichen Problemen beschäftigen, als Neuwahlen in Italien mit sehr ungewissem Ausgang zu fordern. Nichtsdestotrotz stehe das Land im Fokus, mindestens bei der EU-Kommission.

