Köln - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Volumen, das die Gesellschaft in Publikumsfonds verwaltet, ist in 2016 mit rund 34 Prozent auf aktuell 2,4 Milliarden Euro gewachsen. Gegenüber 2013 hat sich das Publikumsfondsgeschäft von Monega damit mehr als verdoppelt. Das gesamtdeutsche Publikumsfondsvermögen verzeichnete im vergangenen Jahr dagegen nur ein Plus im kleinen einstelligen Bereich. Grund für das starke Wachstum bei Monega ist die zunehmende Nachfrage nach Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern für spezialisierte Anlagethemen auflegt.

