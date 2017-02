Der Devisenmarkt in Wartestellung. Schnelle Richtungswechsel in den vergangenen Wochen und Dreiecke im EUR/USD sowie GBP/USD spiegeln die Unsicherheit der Devisenhändler wider. Doch gerade diese Unsicherheit könnte für deutliche Kurssprünge sorgen, sofern denn die Dreiecke in den kommenden Wochen verlassen werden. Vorerst wäre jedoch noch eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...