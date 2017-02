Am vergangenen Freitag hat Kraft Heinz ein Übernahmeangebot für Unilever vorgelegt. Die Unilever-Aktie wurde daraufhin der Highflyer am Markt. Nun hat Kraft Heinz sein Angebot aber bereits wieder zurückgezogen. Das Wertpapier von Unilever notiert rund sieben Prozent im Minus. Oswald Salcher von Flatex verrät, wie man sich als Trader in einer solchen Situation verhält. Außerdem blickt Oswald Salcher im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf den DAX, den Dow Jones und das Währungspaar Euro/US-Dollar.