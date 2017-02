Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der größte Coworking und Coliving Campus Deutschlands wird 2018 von rent24 in Hamburg eröffnet. Auf über 7.500 Quadratmetern wird ein Campus entstehen, der Wohnen und Arbeiten miteinander verbindet. Im selben Gebäudekomplex, wo auch schon ein Supermarkt und Fitnessstudio ansässig sind, werden ein Coworking Space sowie Mikroapartments für Coliving eröffnet. Im Erdgeschoss wird zudem ein Foodmarket entstehen, der modernes, gesundes und internationales Essen bietet.



"Unser Konzept bietet genau die richtige Lösung für die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Zielgruppe", erklärt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. Bereits das rent24 Coworking Konzept adressiert Startups, Entrepreneure und etablierte Unternehmen. Mit der Coliving Ergänzung soll nun auch internationalen Geschäftsleuten Flexibilität und Komfort geboten werden. "Viele Startups müssen gerade zu Beginn öfters reisen und benötigen möglichst viel Flexibilität und eine transparente Kostenstruktur. Genau da setzen wir an", beschreibt Bukvic einen der Vorteile.



Das ehemalige Fabrikgebäude wird kernsaniert. Die sechs Etagen werden aufgeteilt in einerseits Coworking Space, also offene Arbeitsbereiche, Einzelbüros sowie Veranstaltungsräume, und andererseits in verschieden große Apartments für das Coliving. Die Bar- und Loungebereiche stehen allen rent24 Membern zur Verfügung und sie genießen sowohl bei den Veranstaltungen als auch beim Foodmarket viele Vorteile. "Unser Campus ist der logische nächste Schritt - willkommen bei Wohnen und Arbeiten 4.0!"



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



OTS: rent24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121989.rss2



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:



Selina Zehden Pressesprecherin rent24 GmbH Potsdamer Straße 182 10783 Berlin E-Mail: presse@rent24.com