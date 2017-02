München - Anfang Januar ist der Depot-Contest, ein von der DAB BNP Paribas veranstaltetes Börsenspiel für unabhängige Vermögensverwalter, in seine 17. Runde gegangen, so die DAB bank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...