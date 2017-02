Köln (ots) - Mit einem neuen Bestwert für "Die Beet-Brüder" sowie erneut hervorragenden Quoten für "Kitchen Impossible" feierte VOX am gestrigen Sonntag (19.2.) einen sehr erfolgreichen Abend! Um 19:10 Uhr erreichte die Garten-Doku starke 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen - ein neuer Bestwert für "Die Beet-Brüder"! Insgesamt sahen 2,06 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren, wie der Garten von Denise und Pasquale auf Vordermann gebracht wurde. Garten-Guru Ralf Dammasch, Organisator Claus und Baggerfahrer Henrik zauberten aus dem langweiligen Grün hinter dem Haus ein Paradies.



Auch die Koch-Competition "Kitchen Impossible", in der gestern Abend Tim Mälzer gegen Holger Bodendorf antrat, erzielte mit 9,4 Prozent (14 bis 59 Jahre) ebenfalls sehr gute Werte. Insgesamt schauten 1,87 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren zu, wie die beiden Profi-Köche in Tromso, Dubai, Zagreb und London um die Koch-Ehre kämpften.



Wer "Die Beet-Brüder" sowie "Kitchen Impossible" verpasst hat, kann beide VOX-Formate 30 Tage kostenlos bei TVNOW.de abrufen.



Am kommenden Sonntag (26.2.) zeigt VOX um 19:15 Uhr eine neue Folge "Die Beet-Brüder" und um 20:15 Uhr die fünfte Folge der Koch-Competition "Kitchen Impossible", in der Christian Lohse gegen Roland Trettl antritt.



