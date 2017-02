Unterföhring (ots) -



- Comedy Programm über den Unsinn der Bescheidenheit mit Matze Knop und vielen bekannten Gesichtern - Am 7. April um 20.15 Uhr auf Sky 1, sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go



Unterföhring, 20. Februar 2017 - Der Nachbar fährt Porsche, die Schwester trägt eine Rolex und der beste Freund leistet sich dreimal im Jahr Urlaub in der Karibik. Nur man selbst soll auf dem Boden der Tatsachen bleiben, bescheiden und sparsam leben. Doch Comedian Matze Knop macht Schluss mit der Bescheidenheit und läutet das Zeitalter der dicken Hosen ein: in seinem neuen Bühnenprogramm "Diagnose Dicke Hose" thematisiert er schonungslos, ehrlich aber auch immer charmant und wie gewohnt publikumsnah das Ende des sinnlosen Understatements. Das komplette Comedy-Programm ist am Freitag, 7. April um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go.



Mit seiner neuen Bühnen-Show "Diagnose Dicke Hose" wird der Entertainer seinem genialen Ruf als "Mann der 1000 Gesichter" gerecht. Schwer vorzustellen, dass der Comedian, der wie kein anderer das Publikum in seinen Bann zieht, mal anders war: "Ich war früher so unscheinbar, dass ich beim Verstecken spielen nicht gefunden wurde. Und das, obwohl ich mich vor dem Baum versteckt hatte". Aktuelle Tourtermine unter http://www.matzeknop.de/



"Diagnose Dicke Hose" ist Matze Knops neues Bühnen-Programm über das Ende der Bescheidenheit und ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern.



