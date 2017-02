Die Börsenblogger um 12: Deutsche Telekom und T-Mobile US bestimmen die Nachrichtenlage

An einem Tag, an dem es aufgrund des ausfallenden US-Handels eigentlich ruhiger zugehen sollte, kann der DAX deutlich zulegen. Investoren hoffen, dass es nun endlich in Richtung 12.000er-Punkte-Marke und Allzeithoch geht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 11.820

MDAX +0,5% 23.419

TecDAX +0,4% 1.895

SDAX -0,1% 10.048

Euro Stoxx 50 +0,1% 3.310

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Telekom, RWE und Fresenius. Die Deutsche-Telekom-Aktie profitiert von neu entflammten Übernahmegerüchten rund um die US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Diese hat zuletzt sehr viel zum Wachstum der Bonner beigetragen, trotzdem dürfte man einem Verkauf weiterhin offen gegenüberstehen.

