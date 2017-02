In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die neue und derzeit in der Zeichnung befindliche ETERNA-Anleihe 2017/22 (WKN A2E4XE) als "attraktiv" mit vier von fünf möglichen Sternen ein.

TIPP: Lesen Sie hier das aktuelle Emissions-Interview mit ETERNA-Chef Henning Gerbaulet.

"Hoher und stabiler Cashflow"

Trotz der bilanziellen Besonderheiten in Form nicht-operativer und nicht-zahlungswirksamer Abschreibungen auf den Firmenwert, die das bilanzielle Eigenkapital nach HGB bis einschließlich 2021 reduzieren werden, sei die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit der ETERNA durch die aussichtsreiche Branchenpositionierung gegeben und werde durch die Zinseinsparungen aus der geplanten Refinanzierung zusätzlich gestärkt, so die KFM. Aufgrund der hohen und stabilen Cashflows der ETERNA, des weiteren Wachstumspotenzials trotz des herausfordernden Branchenumfelds und der attraktiven Verzinsung der Anleihe in Höhe von 7,75 ...

