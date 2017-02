Wien - Letzte Woche gab es am EUR Credit-Primärmarkt Emissionen von 20 Emittenten mit einem Gesamtvolumen von EUR 19,85 Mrd. in 25 Tranchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Vorwoche habe sich erstmals in diesem Jahr der Corporates-Bereich als stärkster Emissionstreiber gezeigt. Mit EUR 7,39 Mrd. hätten 37,2% der Emissionen der Vorwoche dem Corporate Segment zugeordnet werden können. Annähernd gleich viel Primärmarktvolumen sei aus dem SSA/Agency Bereich mit EUR 7,35 Mrd. gekommen. Im Financial Bereich hätten Covered Bonds dominiert. Diese hätten für EUR 3 Mrd. der insgesamt EUR 5,11 Mrd. an Financial-Emissionen verantwortlich gezeichnet. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres habe man aktuell ein um 30,8% höheres Primärmarktaufkommen.

