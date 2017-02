Es kommt wieder Bewegung in dem Übernahmepoker der Deutsche Telekom Tochter T-Mobile US auf - Medienberichten zufolge bereitet die japanische Softbank-Konzern einen weiteren Versuch vor, den Mobilfunkanbieter mit dem Konkurrenten Sprint zusammenzulegen. Die Aktie der Deutschen Telekom setzt sich im Montagshandel daraufhin an die Spitzenposition im DAX-Index.

Der japanische Eigentümer des Mobilfunkanbieters Sprint bereitet Medienberichten zufolge einen erneuten Versuch vor T-Mobile US mit dem zur Softbank gehörenden Anbieter Sprint zusammenzulegen. Dabei versucht das zum japanischen Konzern Softbank gehörende Unternehmen Sprint mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 36 Milliarden US-Dollar den 50 Milliarden US Dollar schweren Konkurrenten T-Mobile US zu übernehmen und sorgt im Montagshandel für Kursphantasie bei dem aktuellen Mehrheitseigner Deutsche Telekom. Anleger spekulieren möglicherweise auf einen höheren Verkaufspreis, was die Aktie der Deutschen Telekom befeuert.

Aus charttechnischer Wertentwicklung herrscht bei der Deutschen Telekom seit April 2015 de facto Stillstand - die Aktie schwankt zwischen 13,38 und 17,62 Euro auf der Oberseite seitwärts und lässt mit größeren Handelssignalen weiter auf sich warten. Wobei einen kleinen Teilerfolg können Bullen für sich verbuchen, als sie ...

