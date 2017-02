Berlin (ots) - Verbraucherschützer üben heftige Kritik am Aktienrückkaufprogramm an der Allianz und fordern ein Eingreifen der Finanzaufsicht BaFin. "Es ist unseres Erachtens ein deutlicher Missstand, dass die Allianz großzügige Geschenke an ihre Aktionäre verteilt, gleichzeitig aber die Lebensversicherungskunden massive Kürzungen hinnehmen müssen - und das schon über einem Jahrzehnt", sagte der Chef des Bundes der Versicherten, Axel Kleinlein, dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe).



