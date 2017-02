Better Energy hat sein Photovoltaik-Portfolio in Deutschland um 23,6 Megawatt ausgebaut. Insgesamt vier Solarparks seien fertiggestellt worden, teilte das dänische Photovoltaik-Unternehmen am Montag mit. Zwei der Photovoltaik-Anlagen hätten über Ausschreibungen einen Zuschlag erhalten. Die zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...