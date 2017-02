Unterföhring (ots) - Toughe Typen, Top-Talente und erstklassiges Entertainment! ProSieben MAXX wird zum "Home of WWE" und startet mit einer geballten Ladung Wrestling in den Frühling: Ab April zeigt der Männersender die beiden Shows "RAW" und "SmackDown" exklusiv im deutschen Free-TV. Los geht's am 5. April 2017 immer mittwochs um 22:00 Uhr mit "RAW": In dem langjährigen WWE-Erfolgsformat sorgen Superstars wie Kevin Owens, Chris Jericho und der Schweizer Cesaro für schweißtreibende Konfrontationen und spektakuläre Matches. Moderiert wird die deutsche Ausgabe von den WWE-Kommentatoren Holger Böschen und Sebastian Hackl, die bislang für "SmackDown" im Einsatz waren.



"'RAW' und 'SmackDown' zählen zu den traditionsreichsten Entertainment-Marken in Amerika", sagt Sebastian Hackl. "Die wöchentlichen Sendungen sind TV-Dauerbrenner und haben mehr Folgen als die 'Simpsons'. Dass wir 'RAW' nun kommentieren dürfen, kommt einem Ritterschlag gleich." Moderations-Kollege Holger Böschen ergänzt: "WWE steht für bestes Sports Entertainment: Es ist eine Action-Soap-Opera vom Feinsten, in der es um sportliche Höchstleistungen geht - aber auch um emotionale Beziehungen, intensive Rivalitäten und verbissene Feindschaften."



Auch "SmackDown" bekommt einen neuen Sendeplatz auf ProSieben MAXX: Das WWE-Format mit den Superstars John Cena, Dean Ambrose und AJ Styles läuft ab dem 6. April 2017 immer donnerstags um 22:00 Uhr. Damit sind die neuen deutschen Ausstrahlungstermine noch näher dran an den Live-Shows im US-amerikanischen Fernsehen am Montag ("RAW") bzw. Dienstag ("SmackDown"). Neue Kommentatoren von "SmackDown" sind Manu Thiele und Walandi Tsanti. "Diese Show ist seit drei Jahren eine große Erfolgsgeschichte auf ProSieben MAXX - und wir wollen sie weitererzählen", sagt Walandi Tsanti. Manu Thiele ergänzt: "Es ist eine Ehre, die blaue Show von jetzt an auf ProSieben MAXX kommentieren zu dürfen!"



WWE ab April 2017 auf ProSieben MAXX im Überblick: "RAW": ab 5. April 2017 immer mittwochs um 22:00 Uhr "SmackDown": ab 6. April 2017 immer donnerstags um 22:00 Uhr



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Sprecher ProSieben MAXX Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Arzu Yilmaz Tel. +49 [89] 9507-1162 Arzu.Yilmaz@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben MAXX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110324.rss2