Zwischen den meisten Deutschen, Franzosen und anderen Europäern herrscht gepflegtes Desinteresse. Die nationalen Öffentlichkeiten kapseln sich ab. So wird das nichts mit der EU.

Seine Stimme ist rau und noch immer voller Leidenschaft. Vor drei Jahren hat sich Daniel Cohn-Bendit aus der Politik zurückgezogen, aber wenn der 71-Jährige über europäische Missverständnisse redet, dann kommt er in Fahrt. "Es heißt immer, Europa sei bürokratisch", sagt Cohn-Bendit, dabei gehe es in der Frankfurter Kommunalpolitik zuweilen viel bürokratischer zu: Als er dort aktiv gewesen sei, "wurde über die Größe der Tische debattiert, die Cafés auf die Bürgersteige stellen dürfen".

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Cohn-Bendit in Deutschland und Frankreich Politik gemacht, erst als Studentenführer, dann als Stadtdezernent und Europaabgeordneter für die Grünen. Er weiß, wie viel Ignoranz es auf beiden Seiten des Rheins gibt, wie viel Unwissen über die Europäische Union (EU) verbreitet ist. Und er beobachtet, wie allein die Klischees über regulierungswütige Institutionen in Brüssel die Europäer zu einen vermögen.

Doch was den 500 Millionen EU-Bürgern vor allem fehlt, ist ein gemeinsamer Diskurs über die Perspektiven der Union. Debatten zur Fortentwicklung der Gemeinschaft finden auch 60 Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge nicht im Esperanto einer geteilten Öffentlichkeit statt, sondern in den nationalen Idiomen der Mitgliedstaaten. Allen Städtepartnerschaften, Schüleraustauschprogrammen und anderen Formen organisierter Völkerverständigung zum Trotz wissen Europäer erstaunlich wenig voneinander. Eine europäische Öffentlichkeit - es gibt sie nicht.

Nun ist das Lamento über einen fehlenden Resonanzraum europäischer Selbstverständigung nicht neu. Schon vor einem Jahrzehnt identifizierte der Politologe Werner Weidenfeld "abgeschottete Diskursräume und einen Filter nationaler Prägungen". In einer Zeit aber, in der Vertreter der US-Regierung über das Ende der Europäischen Union spekulieren, wird ein transnationaler Austausch der Argumente überlebenswichtig: Europa muss in einer "Welt voller Spannung und Konfrontation", wie EU-Ratspräsident Donald Tusk warnt, mit einer Stimme sprechen.

Wird der wachsende Druck von außen den Europäern helfen? Gelingt es endlich, das "bisher von den politischen Eliten hinter verschlossenen Türen betriebene Projekt" zum Thema der Marktplätze zu machen und "auf den hemdsärmeligen Modus eines lärmend argumentierenden Meinungskampfes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...