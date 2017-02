Frankfurt - In dieser Woche finden sich die Slowakei, Deutschland, Großbritannien und Italien als Emittenten im Kalender, wobei das Emissionsvolumen mit unter 10 Mrd. EUR nicht besonders hoch ist, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus stehe die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität mit einer Neuemission in den Startlöchern. Insgesamt hätten sich die Finanzierungskosten zuletzt erhöht. Die Rendite der zur Erweiterung anstehenden Bund Juli 2044 sei seit Jahresanfang um gut 20 Basispunkte auf knapp 1,10% gestiegen. Die letzte Aufstockung sei Mitte September zu 0,62% erfolgt. Bleibe zu hoffen, dass eine Unterdeckung erneut vermieden werden könne - wie schon bei den fünf vorangegangenen Auktionen dieses Laufzeitbereichs.

Den vollständigen Artikel lesen ...