Während des Putschversuchs vergangenes Jahr sollen mehrere Attentäter versucht haben, Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Hotel umzubringen. In der südtürkischen Stadt Mugla wird ihnen nun der Prozess gemacht.

In der Türkei hat ein Prozess gegen 47 Angeklagte begonnen, die versucht haben sollen, Staatschef Recep Tayyip Erdogan während des Putschversuchs im vergangenen Jahr umzubringen. Das Gerichtsverfahren wurde am Montag in der Stadt Mugla im Süden der Türkei eröffnet. Den Angeklagten, darunter 37 Militärs, drohen lebenslange Haftstrafen wegen eines versuchten Attentats, Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...