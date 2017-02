Einen Monat ist Donald Trump nun im Amt. Die Wut über den amerikanischen Präsidenten gibt der Linken neuen Auftrieb. Eine breite Protestbewegung wächst heran. In vielen Städten vergeht kaum ein Tag ohne Demonstrationen.

Es sollte eine Routineveranstaltung werden, eine Fragerunde in der Heimat in Utah, weit weg vom Trubel in Washington. Aber als der Abgeordnete Jason Chaffetz die Bühne betrat, buhte das Publikum. Die Menge "grillte" den Republikaner, er musste über 75 Minuten lang Rede und Antwort stehen. Wie er zu Flüchtlingen stehe, zu Donald Trumps Interessenkonflikten, wollten die Menschen von ihm wissen. Wenn ihnen nicht gefiel, was Chaffetz sagte, protestierten sie lautstark.

Es sind Szenen, die sich in dieser Woche im ganzen Land wiederholen könnten. Der Kongress hat Pause. Die Abgeordneten nutzen diese Zeit oft für einen Abstecher in ihre Wahlbezirke, wo sie sich dem Dialog mit den Bürgern widmen. Aktivisten wollen die Gunst der Stunde nutzen: Sie fordern die Menschen dazu auf, zu den Veranstaltungen zu gehen und ihren Unmut über Donald Trumps Politik kundzutun.

Einen Monat ist der Präsident an diesem Montag im Amt. Seine chaotische Regierungsführung, sein aggressiver Stil sind ohne Beispiel in der amerikanische Geschichte. Die kollektive Wut, die er entfacht hat, ist es ebenso.

Eine neue Widerstandsbewegung wächst heran. Sie wird befeuert von der emsigen Härte, die Trump und sein innerster Zirkel an den Tag legen; dem Gefühl, das Land stünde vor einer ernsthaften Bedrohung. Plötzlich geht es wieder um etwas.

"Die Menschen sind über viele Dinge wütend", sagt Michael Heaney, der an der Universität Michigan Politikwissenschaft lehrt. "Trump versucht, Dinge sehr schnell zu ändern. Und er ist komplett unqualifiziert für das Amt. Wir sehen im Moment, wie sich die Wut darüber langsam organisiert."

In ...

