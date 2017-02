Südkorea geht davon aus, dass Nordkorea hinter dem Tod des Halbbruders von Machthaber Kim Jong Un steckt. Doch die Ermittlungen der zuständigen Behörden in Malaysia dauern noch an. Nordkorea sieht eine Verschwörung.

Der rätselhafte Tod des älteren Halbbruders des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un sorgt für diplomatische Verstimmungen zwischen Malaysia und Nordkorea. Eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf Kim Jong Nam im Flughafen von Kuala Lumpur bestellte das malaysische Außenministerium am Montag den nordkoreanischen Botschafter ein. Der Abgesandte Kang Chol solle angedeutet haben, die Regierung in Kuala Lumpur habe in dem Fall "etwas zu verbergen" und paktiere mit äußeren Kräften, teilte das Ministerium mit. Malaysia rief zudem seinen eigenen Botschafter aus Pjöngjang zurück.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag hatte Kang die malaysische Regierung heftig für ihr Vorgehen in dem Fall kritisiert. Pjöngjang werde das Ergebnis einer ohne seine Zustimmung durchgeführten Autopsie nicht akzeptieren. Auch forderte Nordkorea von den malaysischen Behörden, ...

