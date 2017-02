Ein wichtiger Trend, den die Investoren von Apple (WKN:865985) in letzter Zeit bemerkt haben, ist der steile Anstieg der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Normalerweise liegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei Apple, prozentual am Umsatz gesehen, bei 2-4 %. In den letzten Jahren ist dieser Wert allerdings auf 4-6 % gestiegen. Das sind jede Menge zusätzliche Dollars, wenn wir bedenken, dass der Umsatz von Apple im Laufe der Zeit ebenso weiter gestiegen ist (trotz des Jahres 2016).



Die offensichtlichste Erklärung für diese Ausgaben ist, dass Apple in zukünftige Produkte investiert, über die das Unternehmen noch nicht reden möchte ....

