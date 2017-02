Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar nur wenig verändert. Im Mittagshandel wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0622 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Freitagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0662 am Montagmittag behauptet. Ebenso der US-Dollar, der aktuell bei 1,0038 CHF steht.

Weitere Anzeichen einer Rückkehr der Inflation in Deutschland stützten ...

