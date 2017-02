In Erwartung eines Angebotsengpasses haben sich Anleger am Montag mit Kupfer eingedeckt. Dies trieb den Preis für das wichtige Industriemetall bis zu 1,1 Prozent in die Höhe auf 6024,50 Dollar je Tonne. 2017 könnte die Nachfrage das Angebot erstmals seit sechsJahren übersteigen, schrieben die Analysten der Citigroup ineinem Kommentar.

