Betrachtet die Firma TELL-TEX die Strassensammlungen von Kleidern

aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, müsste man sie aufgeben,

meint die Geschäftsführerin Frau Gisela Pleuss der Schweizer Firma

TELL-TEX GmbH, einer der grossen Kleidersammler in der Schweiz. Neben

sozialen und gesellschaftlichen Aspekten und vor allem aus

Klimaschutzgründen hält das Traditionsunternehmen jedoch weiterhin an

den traditionellen Strassensammlungen fest.



Die TELL-TEX GmbH Strassensammlungen sind für viele Vereine und

Organisationen - von denen viele seit Anbeginn mit TELL-TEX GmbH

sammeln, sehr wichtig. Zum einen sind sie für die Vereine ein

Traditionsanlass, der sie in der Öffentlichkeit in ökologisch

wichtiger Mission zeigt, zum anderen bringt der sympathische,

tatkräftige Auftritt dringend benötigte Gelder in die Vereinskassen.

Ausserdem sind nicht alle Kleiderspender mobil genug, um den nächsten

Kleidercontainer anzufahren, auch diesen Bedürfnissen tragen die

Strassensammlungen Rechnung. Die Spender dürfen gerne auch Ihre

Kleiderspenden in einen unserer schönen Co2 freien Container werfen.

Die caritativen Institutionen oder Hilfswerke erhalten daraus 20

Rappen pro gesammelten Kilogramm Kleider und Schuhe.



Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei TELL-TEX GmbH - unterwegs mit

schadstoffarmen Fahrzeugen:



Es werden in der Branche vermehrt ökologische Gründe für das Ende

der Strassensammlungen angeführt. Da sie jedoch pro Region lediglich

ein- bis zweimal jährlich durchgeführt werden und pro Sammlung immer

noch gute Resultate erzielt werden, ist der CO2-Ausstoss

vernachlässigbar. Die TELL-TEX-Teams sind zudem mit schadstoffarmen

Fahrzeugen unterwegs und sammeln auf kürzesten Wegen die Kleidersäcke

ein. Ausserdem kompensiert die TELL-TEX GmbH mit verschiedenen

Klimaschutzprojekten ihre CO2-Emissionen. Seit 2015 werden für die

Strassensammlungen ausschliesslich CO2-komepnsierte Textilsammelsäcke

verteilt. Und seit dem Jahr 2016 ist die gesamte Logistik der Firma

klimaneutral unterwegs.



Schweizer Werte - Tradition bei TELL-TEX GmbH:



TELL-TEX GmbH ist ein Schweizer Unternehmen mit Schweizer

Tradition und Grundsätzen. Es fliessen keine Gelder in ausländische

Tochterfirmen. Die von TELL-TEX GmbH erwirtschafteten Erlöse kommen

vollumfänglich den am Unternehmen beteiligten Hilfswerken und den

regionalen gemeinnützigen Partner und Organisationen zugute. Mehr

rund um das Thema Kleidersammeln in der Schweiz und die aktuellsten

Daten der Strassensammlungen auf: www.kleidersammlung.ch.



