Zürich (ots/PRNewswire) - McGuireWoods hat ein multidisziplinäres

Team von fachkundigen US-Anwälten zusammengestellt, das sich auf die

Beratung von vermögenden, nicht in den USA ansässigen Kunden und

deren Finanzberater spezialisiert, was der im Bereich

Dienstleistungen für Vermögensverwaltung, Körperschaftssteuern und

Transaktionssteuern bereits hervorragend aufgestellten Kanzlei eine

neue Dimension verleiht. Die Global Private Client Practice (https://

www.mcguirewoods.com/Services/Industries/Global-Private-Client.aspx)

berät Familien, Family Offices und Treuhandfirmen zu steuerlichen,

geschäftlichen und weiteren rechtlichen Fragen, die sich aus der

Interaktion mit den Vereinigten Staaten ergeben.



Die Kanzlei vereint ein Team von Eliteanwälten in den Vereinigten

Staaten und Großbritannien, die über außerordentliches Geschick

verfügen und internationale Unternehmer, Familien, deren verwaltetes

Vermögen sich auf Milliarden von Dollar beläuft, und einige der

weltweit bekanntesten und angesehensten Treuhandunternehmen und

Privatbanken beraten.



Die Global Private Client Practice bietet ihren Kunden eine Reihe

von integrierten Dienstleistungen, unter anderem die Erleichterung

grenzüberschreitender Immobilienakquisitionen, die Entwicklung

steuerlich effizienter globaler Strukturen und die Umsetzung direkter

Anlagestrategien. Die Practice unterstützt Familien bei der Erfüllung

von Vorgaben im Bereich der weltweiten Steuerberichterstattung und

des Informationsaustausches wie FATCA (Foreign Account Tax Compliance

Act) und CRS (Common Reporting Standard), und in der Planung für die

Übertragung des Familienvermögens an zukünftige Generationen.

Besonderes Augenmerk gilt signifikanten steuer- und

handelspolitischen Änderungen, die von Relevanz für die Kunden und

ihre globalen Eigentumsverhältnisse sind, was auch den kommenden, von

der Trump-Administration verfolgten Kurs miteinschließt. Die Kunden

sind dabei, dank der engen Beziehungen zur Federal Government

Relations Practice von McGuireWoods Consulting, den steuerpolitischen

Entwicklungen in Washington stets einen Schritt voraus vor.



McGuireWoods' Global Private Client Practice verfügt über einige

der weltbesten Anwälte im Bereich Direktinvestition, die eng mit den

privaten Vermögensverwaltungen und den Teams für Transaktionssteuern

der Firma zusammenarbeiten, mit einer Erfahrung, die rund um den

Globus reicht und Familienakquisitionen und -Dispositionen in allen

Branchen, darunter Immobilien, Gastgewerbe, Öl und Gas, Life

Sciences, Technologie, Lebensmittel und Getränke und Fertigung,

miteinschließt.



Das Team steht unter der gemeinsamen Leitung der Co-Vorsitzenden

Matthew McKim

(https://www.mcguirewoods.com/People/M/Matthew-D-McKim.aspx) und

Matthew Sperry

(https://www.mcguirewoods.com/People/S/Matthew-C-Sperry.aspx), die

eine globale Practice mit einem breiten Spektrum an

Rechtsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen, private

Investmentfonds und Finanzinstitute aufgebaut haben. McKim berät

global Familien, Trusts im In- und Ausland, Konzerne und

Partnerschaften und hilft ihnen, sich in der Gesetzgebung der USA

zurechtzufinden, strukturiert steueroptimierte geschäftliche und

persönliche Vermögentransaktionen und steht den Kunden bei der

Planung des mehrere Rechtssysteme und mehrere Familiengenerationen

übergreifenden Vermögenstransfers zur Seite. Sperry betreut globale

Steuer-, Unternehmens- und Wertpapierangelegenheiten für vermögende

Kunden und deren Finanzdienstleister. Er verfügt über umfangreiche

Erfahrung in der Entwicklung US-basierter Family Offices sowie in der

Beratung von Kunden im Hinblick auf rechtliche und geschäftliche

Herausforderungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden

Transaktionen und zu Strategien für Direktanlagen.



"Unser Team hat Erfahrung mit den meisten Kundenstrukturen und

fokussiert sich auf kostengünstige und ergebnisorientierte Lösungen",

erklärte McKim. "Wir besitzen ein besonderes Verständnis für die

Bedürfnisse unserer Kunden und vermitteln das rechtliche Wissen, das

ihnen hilft, ihre Geschäftsziele zu erreichen".



"Mit dieser unverwechselbaren Practice demonstrieren wir dem

Markt, was unsere Kunden längst wissen - dass die Mitglieder der

McGuireWoods Global Private Client Practice über umfassende Erfahrung

in der Betreuung von Privatkunden und in der Zusammenarbeit mit

Treuhändern, Wirtschaftsprüfern und anderen vertrauenswürdigen

Familienberatern verfügen und einen integrierten, hervorragenden

Service liefern", setzte Sperry hinzu.



McGuireWoods wird von führenden juristischen Publikationen auf der

ganzen Welt konstant als eine der besten Kanzleien im Bereich

Vermögensverwaltung eingestuft. Die Firma wurde mit der landesweit

höchsten Wertung - Band 1 - für Vermögensrecht im privaten Bereich

im Chambers and Partners' High Net Worth Guide (https://www.mcguirewo

ods.com/News/Press-Releases/2016/7/McGuireWoods-Private-Wealth-Practi

ce-Top-US-Rankings-Chambers-High-Net-Worth-Guide.aspx) ausgezeichnet

und hat sich achtmal Band 1 in der landesweiten Rangfolge für

Vermögensverwaltung im Chambers USA: America's Leading Lawyers for

Business (https://www.mcguirewoods.com/News/Press-Releases/2015/5/McG

uireWoods-High-Rankings-Chambers-USA-Survey.aspx) verdient. Legal 500

UK (https://www.mcguirewoods.com/News/Press-Releases/2016/9/McGuireWo

ods-Earns-Top-Rankings-Legal-500-UK-2016-Guide.aspx) listet darüber

hinaus das Londoner Büro von McGuireWoods als eine der besten

Anwaltskanzleien in der Kategorie Privatkunden: Personensteuer,

Trusts und Testamentseröffnung.



McGuireWoods LLP ist eine führende internationale Kanzlei mit mehr

als 1.000 Anwälten, die in 23 Niederlassungen weltweit tätig sind.

Die Firma zählt im prestigeträchtigen North America Innovative

Lawyers-Report der Financial Times zu den Top-10-Kanzleien und wurde

bereits 11 Mal in BTI Consultings "Client Service A-Team (https://www

.mcguirewoods.com/News/Press-Releases/2015/12/McGuireWoods-Ranked-Eli

te-Law-Firms-BTI-A-Team-Survey.aspx)" gewürdigt - einem Ranking von

Elite-Unternehmen mit herausragenden Kundendienstleistungen, das auf

dem unaufgefordert erhaltenen Feedback von Kunden in wichtigen

Unternehmen basiert. Der Geschäftsbereich McGuireWoods Consulting LLC

widmet sich dem Feld öffentliche Angelegenheiten und bietet einen

Komplettservice mit Lösungen für Infrastruktur und wirtschaftliche

Entwicklung, strategische Kommunikation, Interessensvertretung der

Basis und Regierungsbeziehungen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.mcguirewoods.com.



To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prne

wswire.com/news-releases/mcguirewoods-ruft-global-private-client-prac

tice-fur-vermogende-kunden-ins-leben-300409971.html



Originaltext: McGuireWoods LLP

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061603

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061603.rss2



Pressekontakt:

Bob Lewis | +1 804 775 7883 | rlewis@mcguirewoods.com

Leslie Valenza | +1 804 775 7536 | lvalenza@mcguirewoods.com